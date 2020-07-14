Иран сообщил о казни агента ЦРУ

Казненного иранца Резу Аскари власти Ирана обвинили в продаже секретных данных о ракетной программе Центральному разведуправлению США.

В Иране на прошлой неделе казнили бывшего военнослужащего Резу Аскари, приговоренного к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США. Об этом на брифинге 14 июля заявил представитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эсмаили, сообщает информагентство Mizan Online.

По словам Эсмаили, Аскари долгое время работал в министерстве обороны Ирана и вышел в отставку в 1995 году. Незадолго до увольнения в запас, утверждают власти Ирана, военный начал сотрудничать с ЦРУ и продал американской разведке секретную информацию о ракетной программе.

Смертный приговор в отношении Махмуда Мусави-Маджда, также осужденного за сотрудничество с ЦРУ, пока не приведен в исполнение, отметил Эсмаили.

В июне Голам Хоссейн Эсмаили заявил, что Мусави-Маджд собирал информацию для израильской разведки ("Моссад") и ЦРУ о вооруженных силах, силах безопасности, в частности подразделении "Аль-Кудс" и его командующем генерале Касеме Сулеймани, который в январе 2020 года был убит в результате авиаудара США. Непосредственно с гибелью Сулеймани дело Мусави-Маджда не связано.

Иранские СМИ периодически пишут о выявлении среди граждан страны американских шпионов и вынесении им смертных приговоров. В июле 2019-го разведка Ирана сообщила об аресте 17 шпионов, которые якобы работали на ЦРУ. В октябре того же года Эсмаили сообщал о казни агента ЦРУ, которого обвинили в шпионаже.