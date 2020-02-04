В Иране заявили, что приговорили к смертной казни шпиона ЦРУ

Представитель верховного суда страны Голамхосейн Эсмаили сообщил, что приговоренный к смертной казни гражданин Ирана Амир Рахимпур пытался передать ЦРУ информацию о ядерной программе страны.

Власти Ирана приговорили к смертной казни гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу США. Об этом сообщил представитель верховного суда страны Голамхосейн Эсмаили, пишет агентство Tasnim.

Осужденного зовут Амир Рахимпур. В Иране считают, что он получал от разведывательной службы США большое вознаграждение за попытку передать информацию о ядерной программе страны.

По словам Эсмаили, и Иране также были осуждены еще два сотрудника ЦРУ, которые работали в благотворительных организациях. Они были приговорены к 10 годам тюремного заключения за шпионаж и пяти годам лишения свободы за действия против безопасности страны.

Иранские СМИ периодически пишут о выявлении среди граждан страны американских шпионов и вынесении им смертных приговоров. Так, в октябре 2019 года Эсмаили сообщил о смертной казни для агента ЦРУ, которого обвинили в шпионаже. Еще два человека якобы были приговорены к 10 годам заключения по тому же обвинению, а четвертый получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании.