В Беларуси двух братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы

21-летнего Илью Костева и 19-летнего Станислава Костева из Черикова в Беларуси обвиняли в убийстве своей бывшей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома. В содеянном мужчины сознались.

В белорусском городе Чериков 10 января двух человек приговорили к смертной казни. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Прокуратура запросила высшую меру наказания для двух братьев – 21-летнего Ильи Костева и 19-летнего Станислава Костева. Их обвиняли в убийстве своей бывшей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома.

Мужчины в суде признали вину и раскаивались в содеянном.

Решение суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано.

Как пишет TUT.BY, 10 апреля после пожара в доме в Черикове нашли тело 47-летней учительницы Натальи Кострицы. со множественными ножевыми ранениями. Из дома исчез компьютер, который нашли в доме по соседству у братьев Костевых. Их задержали, они сознались в убийстве и поджоге дома.

По версии обвинения, между братьями и их бывшей учительницей был конфликт, поскольку Кострица рассказала правоохранителям, что их сестра ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Во время застолья дома пьяные Костевы вспомнили об этом конфликте, пришли к учительнице и стали избивать ее, а потом принялись бить ножом. Они убили ее, украли компьютер и продукты питания, а нож выбросили в реку Сож, его потом нашли.

Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. По данным "Радыё Свабода", с 1991 года в стране вынесли более 300 смертных приговоров.

В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.

В ноябре президент страны Александр Лукашенко заявил, что смертную казнь в Беларуси могут отменить только через референдум.