Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Беларуси мужчину казнили за убийство двух девушек

17 декабря в Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор – расстреляли Александра Осиповича, обвиненного в убийстве двух девушек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приговор привели в исполнение 17 декабря
Приговор привели в исполнение 17 декабря
Фото: pixabay.com

В Беларуси 17 декабря казнили жителя Бобруйска Александра Осиповича, которого суд признал виновным в убийстве двух девушек в 2018 году. Об этом сообщает издание "Коммерческий курьер" со ссылкой на прокурора Ольгу Иванову, которая выступала в качестве государственного обвинителя по этому делу.

Преступление произошло 20 июля 2018 года в квартире матери убийцы. На теле одной жертвы эксперты насчитали 16 ножевых ранений, вторую он забил молотком. 

9 января 2019 года Могилевский областной суд приговорил Осиповича к исключительной мере наказания.

Сразу после оглашения приговора Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд, однако специальная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, 14 мая объявила о решении оставить приговор без изменений.

После этого Осипович написал личное ходатайство на имя президента Беларуси Александра Лукашенко, но и тот оставил его без удовлетворения.

Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. По данным "Радыё Свабода", с 1991 года в стране вынесли более 300 смертных приговоров.

В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.

В ноябре Лукашенко заявил, что смертную казнь в Беларуси могут отменить только через референдум.

Теги: Беларусь, убийство, смертная казнь, приговор, преступление, апелляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS