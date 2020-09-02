Арахамия рассказал, каких министров могут отправить в отставку и почему

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нескольких министров могут отправить в отставку, если они не предоставят конкретный план выхода из кризиса.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил на брифинге в Киеве 2 сентября, что от министров экономического и энергетического блоков ожидают быстрых и эффективных действий, иначе их отправят в отставку, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Энергетический блок, экономический блок... Там есть много вопросов. Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы... Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены", – сказал Арахамия.

Он отметил, что пока не хочет называть конкретные фамилии, готов говорить только о направлениях.

"Просто мы видим кризисные моменты. У меня как у руководителя фракции "Слуга народа" нет четкого, кристаллического понимания, каким образом step by step мы будем выходить из этого кризиса. Если у меня нет, вы можете представить, у скольких депутатов его нет. А депутаты принимают кадровые решения", – объяснил депутат.

Он рассказал, что уже проводил встречи с некоторыми министрами, на которых говорил о важности разработки плана выхода из кризиса.

"Я им сказал: "Если у нас не будет конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров", – сообщил Арахамия.

Если правительство займет позицию "своих не сдаем", то в отставку отправят весь Кабинет Министров, подчеркнул лидер фракции монобольшинства.

"Но сейчас таких оснований нет, чтобы вы заголовки не перекручивали. Если в ближайшее время не получим пошаговый понятный план, который публично доступен (чтобы мы могли через месяц отследить, что обещали один, два, три, сделали один, тогда где два и три?), – тогда не будет будущего", – сказал Арахамия.

Депутат не ответил на вопрос, когда могут произойти кадровые ротации, но ранее он отмечал, что это может случиться осенью и будет касаться "двух-трех министерств".

1 сентября первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент может принять решение о кадровых перестановках в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерстве финансов. На соответствующие решения повлияют качество работы этих ведомств над госбюджетом и эффективность их работы в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, добавил он.

Нынешнее украинское правительство, которое возглавляет Денис Шмыгаль, было назначено в марте. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с марта возглавляет Игорь Петрашко, Министерство финансов – Сергей Марченко. У Министерства энергетики постоянного руководителя нет – врио главы ведомства является Ольга Буславец.