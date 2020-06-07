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Данилюк: С такой кадровой политикой Зеленский гарантированно провалит свою миссию

Кандидатов на должности министров окружение президента Владимира Зеленского подбирает по клише, профессионализм претендентов не учитывается. Такое мнение высказал экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Данилюк о Зеленском: Если все сконцентрировать на себе с такой слабой кадровой политикой это рецепт катастрофы
Данилюк о Зеленском: Если все сконцентрировать на себе с такой слабой кадровой политикой – это рецепт катастрофы
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский решил, что лично отвечает за все происходящее в стране, в том числе за подбор людей на руководящие должности, в итоге кадровая ситуация близка к катастрофе. Об этом в интервью Obozrevatel TV, которое вышло 4 июня, сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Он сделал так, чтобы большинство украинцев в это поверило. И поэтому очень серьезно пострадает. С такой кадровой политикой гарантированно он провалит свою миссию, которую нарисовал. Что будет экономический рост, будет мир, будет прорыв в каждой сфере. Этого можно было достичь через соблюдение Конституции, через формирование государственных институтов, через правильную кадровую политику. Этого сейчас нет. Если все сконцентрировать на себе с такой слабой кадровой политикой – это рецепт катастрофы", – считает Данилюк.

Он не согласен с утверждением Зеленского, что найти сильных министров практически невозможно.

"Иногда возникает впечатление, что есть определенный профиль, под который ищут. И этот профиль не профессиональный. "Как должен выглядеть министр культуры? Так. Вот такого мне и приведите". Думаю, что ищут под клише. Есть несколько параметров, но, к сожалению, профессионализма среди них нет", – заявил экс-секретарь СНБО.

О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае заявляли глава партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей "по работе с талантливой молодежью".

На встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений Украины 2 июня Зеленский призвал решать проблему кадрового голода за счет привлечения талантливых студентов.

Теги: Александр Данилюк, кризис, Владимир Зеленский, кадры
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