Турчинов: Нужно, чтобы страной руководили профессионалы. У всех кризисы, но у нас может быть катастрофа

В Украине много профессионалов, которые могут занять высокие должности, но их не приглашают во власть, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов.

Турчинов: Новое лицо – это красиво, но хорошо, чтобы это были лица с умом, опытом, знанием, что делать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов в интервью "5 каналу", которое вышло 28 мая, раскритиковал кадровую политику нынешней украинской власти.

"Нужно, чтобы страной руководили профессионалы. Новое лицо – это красиво, но хорошо, чтобы это были лица с умом, опытом, знанием, что делать. И тут есть вопросы. Во-первых, нужно меньше заниматься популизмом, а желательно вообще о нем забыть. Я почему сказку написал (Турчинов сообщил, что написал новую книгу под названием "Сказка про Добромола", которая должна выйти на этой неделе. – "ГОРДОН")? Потому что у нас взрослое население, наверное, больше, чем дети, верит в сказки. Взрослым постоянно хочется, чтобы сложная проблема решилась быстро. Чтобы какой-то [волшебной] палочкой сделали какую-то манипуляцию, и все вышло. Но так не бывает. Нельзя выиграть войну без боли и крови, нельзя лучше жить без тяжелого труда. Но когда начинаешь об этом говорить, не всем нравится. К сожалению, не делаем мы выводов ни из нашей истории, ни из нашего настоящего", – сказал Турчинов.

По его мнению, в Украине много профессионалов, которые могут занять высокие должности, но их не приглашают во власть.

"Я убежден, что в Украине очень много профессионалов высокого уровня. Просто не надо делать ценз "свой" – "чужой". Когда ты оцениваешь человека по его профессиональным качествам, по результатам, которые он показал... Не может прийти человек с улицы, даже если он очень талантливый, и дать какой-то результат. Нужно понимание, что от тебя зависит судьба людей. И нужно уметь их организовать, направить, повести. Поэтому нужны и знания, и опыт, безусловно, должны быть и моральные качества соответствующие. В Украине много таких людей", – убежден бывший секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что не понимает, по каким критериям людей сейчас приглашают во власть в Украине.

"Мне сложно понять, как идет подбор кадров в новой команде. Может, [во власть попадают] только творческие люди, которые работали на сцене? Я не знаю. Может, по теории вероятности? Я не могу понять подход к кадровой политике. Нельзя руководить системой, если ты не понимаешь, как она работает, как она формируется, если ты не прошел нижний уровень, а сразу подскочил с первой на последнюю ступеньку. Нужно понимать процесс, нужно понимать, как система работает и на микроуровне, и на макроуровне. Безусловно, во многих странах не может быть, чтобы человек вчера на свадьбе кого-то фотографировал, а сегодня руководит министерством, или [вчера занимался] творческими делами, а сегодня руководит регионом. Так не бывает!" – подчеркнул Турчинов.

Именно поэтому, по мнению бывшего чиновника, если в других странах в связи с пандемией коронавируса будет кризис, то Украину может ждать катастрофа.

"Пока что нет перспективы, что будет весело. Так, как у нас происходит управление страной... У всех кризисы, но у нас может быть катастрофа. То, что происходит с экономикой, с другими направлениями, в том числе с безопасностью, – это реальная проблема. Давайте вспомним конец прошло года. Когда еще никто не знал о коронавирусе, в октябре мы уже имели серьезный процент падения производства. В ноябре, когда весь мир шел положительно, уже 7% падения производства было. Это колоссальная проблема. С таким негативным трендом мы вошли в системный кризис. Сегодня очень серьезные негативные процессы происходят в экономике. Многие из них имеют разрушительный характер", – резюмировал Турчинов.

Турчинов был депутатом Верховной Рады III, IV, V, VI, VII, VIII созывов. За свою политическую карьеру занимал различные государственные должности. Был главой Службы безопасности Украины (2005), первым вице-премьер-министром (2007–2010), председателем Верховной Рады (2014), и.о. президента (2014), секретарем СНБО (2014–2019). После избрания Владимира Зеленского президентом ушел с должности. Сейчас, по словам Турчинова, занимается наукой и пишет книги.

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко – 24,45%. 20 мая того же года Зеленский был приведен к присяге и вступил в должность.

Во время избирательной кампании Зеленский критиковал предыдущих президентов за назначения друзей на должности. "Кому нравится, когда президент назначает на должности своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас следующий шаг – команда мечты", – заявил Зеленский в феврале 2019 года.

По данным Комитета избирателей Украины, за год президентства Зеленского государственные должности получили более 30 бывших сотрудников студии "Квартал 95", художественным руководителем которой Зеленский был до избрания главой государства, или компаний, которые сотрудничали с "Кварталом".