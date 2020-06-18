Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Хотелось бы, чтобы строить карьеру в высших органах власти могли и жители периферии". Офис президента ищет кадры в регионах

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что каждый глава областной государственной администрации получил задачу определить профильного заместителя, который будет искать амбициозных и одаренных людей в регионах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак: Кто-то после собеседования останется у нас, кто-то перейдет в Кабинет Министров
Ермак: Кто-то после собеседования останется у нас, кто-то перейдет в Кабинет Министров
Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины проводит поиск кадров в регионах, подключив к этому процессу глав областных государственных администраций. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня каждому губернатору поставлена задача определить профильного зама, который будет заниматься кадровой работой и находить амбициозных и одаренных людей на предприятиях, в учебных заведениях и так далее. Важно дать талантливой молодежи шанс, предоставить ей возможности для развития и карьерного роста", – сказал Ермак.

Затем, по его словам, с кандидатами будут проводить собеседования в Офисе президента.

"Кто-то после собеседования останется у нас, кто-то перейдет в Кабинет Министров и так далее. Хотелось бы, чтобы не только жители столицы имели возможность строить карьеру в высших органах власти, но и жители периферии, самородки", – отметил руководитель Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский неоднократно жаловался на кадровый голод в стране. 

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу сейчас найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям, говорили: "Дайте". Нам очень тяжело найти министра образования. Очень сложно найти министра энергетики", – сказал глава государства 20 мая.

На встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений Украины 2 июня Зеленский призвал решать проблему кадрового голода за счет привлечения талантливых студентов.

Теги: работа, регионы, кадры, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Я сделаю все, чтобы он не развелся". Репяхова призналась, что водитель Павлика был против их отношений
  "Я сделаю все, чтобы он не развелся". Репяхова призналась, что водитель Павлика был против их отношений
"Как подготовить первенца к появлению братика или сестрички?". Беременная Tarabarova попросила совета и показала голый живот
"Как подготовить первенца к появлению братика или сестрички?". Беременная Tarabarova попросила совета и показала голый живот
"Убил свой мозг и, как следствие, человека". Арбенина высказалась о ДТП с Ефремовым
"Убил свой мозг и, как следствие, человека". Арбенина высказалась о ДТП с Ефремовым
"Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу". Melovin обвинил таксиста в краже, вымогательстве и умышленном повреждении его авто
"Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу". Melovin обвинил таксиста в краже, вымогательстве и умышленном повреждении его авто
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS