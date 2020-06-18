"Хотелось бы, чтобы строить карьеру в высших органах власти могли и жители периферии". Офис президента ищет кадры в регионах

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что каждый глава областной государственной администрации получил задачу определить профильного заместителя, который будет искать амбициозных и одаренных людей в регионах.

Ермак: Кто-то после собеседования останется у нас, кто-то перейдет в Кабинет Министров Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины проводит поиск кадров в регионах, подключив к этому процессу глав областных государственных администраций. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня каждому губернатору поставлена задача определить профильного зама, который будет заниматься кадровой работой и находить амбициозных и одаренных людей на предприятиях, в учебных заведениях и так далее. Важно дать талантливой молодежи шанс, предоставить ей возможности для развития и карьерного роста", – сказал Ермак.

Затем, по его словам, с кандидатами будут проводить собеседования в Офисе президента.

"Кто-то после собеседования останется у нас, кто-то перейдет в Кабинет Министров и так далее. Хотелось бы, чтобы не только жители столицы имели возможность строить карьеру в высших органах власти, но и жители периферии, самородки", – отметил руководитель Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский неоднократно жаловался на кадровый голод в стране.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу сейчас найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям, говорили: "Дайте". Нам очень тяжело найти министра образования. Очень сложно найти министра энергетики", – сказал глава государства 20 мая.

На встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений Украины 2 июня Зеленский призвал решать проблему кадрового голода за счет привлечения талантливых студентов.