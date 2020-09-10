После интервью Гордону Госбюро расследований вызывает Богдана на допрос

Следователи Государственного бюро расследований приглашают бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки фактов, озвученных им в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. В ведомстве подчеркнули, что Богдана вызывают в качестве свидетеля.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами в вопросах статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Следователи Государственного бюро расследований приглашают Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля, "учитывая общественную значимость затронутых вопросов".

В ведомстве добавили, что повестку о вызове на допрос уже направили по адресу регистрации Богдана.

9 сентября было обнародовано интервью Богдана основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. В интервью Богдан говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал он.

Кроме того, Богдан говорил, что власти Украины рассчитывают на выплаты Россией многомиллиардных компенсаций за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.