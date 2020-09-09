Богдан: Иностранные спецслужбы верят, что есть алгоритм действий из 13 пунктов, который Ермак выписал с россиянами

Богдан: Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем Фото: EPA

Иностранные спецслужбы верят, что существует договоренность о совместных уступках между Украиной и Россией. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал он.

При этом Богдан подчеркнул, что этот план – утопия.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.