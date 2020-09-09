Богдан рассказал, дрался ли с Бакановым

Богдан: Драки не было, все зубы на месте Фото: president.gov.ua

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заверил, что не дрался с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым в ноябре 2019 года. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Да нет, [драки не было], мы с этого смеялись. Все зубы на месте. Я даже аватарку поставил на Facebook. Все этому смеялись, радовались. Нет, не было ничего. Не было убийства, значит, не было драки", – заявил Богдан, смеясь.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

2 ноября журналист Станислав Речинский сообщил, что 30 октября в Офисе президента Украины из-за назначения руководителя следственного управления СБУ подрались Баканов и Богдан, в результате чего главе ОПУ выбили зуб. Информацию о драке также публиковала шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

Участники предполагаемой потасовки, а также замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко эти слухи опровергали.