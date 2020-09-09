Богдан: На меня часто жаловались, потому что я не разрешал брать взятки

Богдан: Я ругался, угрожал, иногда людей ставил на место, но коррупция не существовала ни в Офисе президента, ни в Кабмине, ни в Верховной Раде Фото: president.gov.ua

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что на него часто жаловались чиновники, потому что он не позволял брать взятки. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Богдан, в частности, заверил, что "вообще не брал [взятки]".

"На меня часто ходили жаловаться, потому что я не разрешал. Я ругался, угрожал, иногда людей ставил на место, но коррупция не существовала ни в офисе, ни в Кабмине, ни в Верховной Раде", – сказал он, добавив, что никогда и ни с кем "даже не доходил до обсуждения цифр".

По мнению Богдана, коррупция разрушает имидж власти.

"Понимаешь, это же война, как и на выборах. Ты за деньги или за идею? И если ты всем говоришь, что за идею, но при этом на секундочку где-то взял что-то, – все! Это проблема у них сейчас такая. Никто не верит. Вы рассказывали про идею – вот надо этой идеи держаться. По-плохому, по-хорошему, но все будут в тебя верить. Это как камень, брошенный в тихое озеро, – круги моментально расходятся. В судах перестали даже брать, потому что я их вызывал и говорил: "Я адвокат. Вы меня все знаете по 15–20 лет. Если вы поддадитесь соблазну, то я точно через два-три дня узнаю, потому что я знаю все профессиональное сообщество", – заявил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.