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Богдан рассказал, как убедил Зеленского баллотироваться в президенты

Сериал "Слуга народа" дал людям надежду, и Владимир Зеленский, сыгравший в нем главную роль, был обязан попробовать выдвинуться в президенты Украины. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

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В ночь на 1 января 2019 года Зеленский объявил, что идет в президенты
В ночь на 1 января 2019 года Зеленский объявил, что идет в президенты
Скриншот: ТСН / YouTube

Окончательное решение баллотироваться в президенты Украины Владимир Зеленский принял зимой 2018 года, однако подготовка к выдвижению велась задолго до того дня. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона", сказал экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

По его словам, на встрече в Одессе в 2016 году он убеждал Зеленского попробовать реализовать себя в качестве кандидата в президенты.

"Должна быть какая-то политическая площадка, минимальный фундамент, с которого ты можешь идти туда – в президенты. У меня есть такая фраза, которая, я считаю, очень сильно на него повлияла. Что после сериала "Слуга народа" ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Это будет очередной кидок. Если у тебя не получится и ты не выиграешь, то никто тебя не упрекнет, но если даже не попробуешь, то да, вот лично я разочаруюсь", – пересказал Богдан содержание своей беседы с будущим президентом.

Зеленский долго обсуждал идею выдвижения на пост главы государства в кругу студии "Квартал 95", отметил собеседник Гордона.

"Он очень долго думал. Решение идти на президентские выборы было принято им внутренне, думаю, 31 декабря [2018 года]. Вопрос, ставить или не ставить новогоднее поздравление, дискутировался 31 декабря", – утверждает экс-глава президентского офиса.

В ночь на 1 января 2019 года Зеленский сообщил, что будет баллотироваться в президенты УкраиныЕго обращение телеканал "1+1" транслировал в то время, когда обычно показывают новогоднюю речь главы государства.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. Художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский набрал 73,22% голосов, баллотировавшийся на второй срок Петр Порошенко – 24,45%.

Зеленский говорил, что хочет для украинцев всего того, что обещал его персонаж из сериала "Слуга народа" Василий Голобородько: остановить коррупцию, объединить страну, улучшить жизнь простых людей.

"Слугу народа" сняла студия "Квартал 95". В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Главную роль исполнил Зеленский. Согласно сюжету, учитель истории Голобородько выигрывает президентские выборы в Украине.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Новый год, Владимир Зеленский, студия Квартал 95, выборы президента Украины 2019, Василий Голобородько, Андрей Богдан, сериал Слуга народа
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