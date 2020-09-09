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Богдан: Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что самыми оптимистичными и наиболее удачливыми с экономической точки зрения для Украины были годы, когда правительство возглавлял Владимир Гройсман.

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Богдан: Я уверен, что у Гройсмана еще будет какая-то политическая или менеджерская карьера в государственных структурах
Богдан: Я уверен, что у Гройсмана еще будет какая-то политическая или менеджерская карьера в государственных структурах
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что самым профессиональным в новейшей истории Украины был Кабинет Министров Владимира Гройсмана.

Гордон попросил собеседника оценить правительства Николая Азарова, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. 

"Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана... Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, наиболее удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров – это было время Гройсмана. Там наблюдалось 30 с чем-то месяцев стабильного экономического роста, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, с другими государствами, с обществом", – сказал Богдан.

По его мнению, если бы в то время государство возглавлял не Петр Порошенко, то результаты были бы еще лучше.

Богдан сравнил премьерство Гройсмана с премьерством Яценюка. 

"Допустим, Яценюк – очень умный человек, я к нему с большим уважением [отношусь], но он пришел в тяжелое время, сразу после Майдана и после революции, во время войны. И справиться с тем, что происходило в стране, – это [было] очень трудно", – отметил бывший руководитель Офиса президента. 

Журналист уточнил, есть ли, по мнению Богдана, у Гройсмана политическое будущее. 

"Я уверен, что у него еще будет какая-то политическая или менеджерская карьера в государственных структурах", – ответил Богдан.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 года по август 2019 года. На должности главы правительства он сменил Яценюка. Кабмин Гройсмана отправили в отставку через три месяца после избрания Владимира Зеленского президентом. 

На внеочередных выборах 2019 года вместе со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана" баллотировался в Верховную Раду, но политсила не преодолела 5-процентный проходной барьер (набрала 2,41% голосов). 

Теги: Николай Азаров, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Кабинет Министров, правительство, Владимир Гройсман, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Кабмин
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