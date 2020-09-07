"Местные выборы". Гордон потроллил Богдана и Саакашвили совместной фотографией с Шустером и Гройсманом

Вчера бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько опубликовали совместный снимок и сообщили, что за бокалом вина обсуждали киевские выборы. Фото активно обсуждали в Facebook. Сегодня основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон разместил снимок с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и телеведущим Савиком Шустером и написал, что это ответ Саакашвили, Богдану и Ясько.

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в Instagram пошутил над фотографией, которую накануне опубликовали бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

6 сентября на страницах Саакашвили, Богдана и народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько в Facebook появилась фотография, на которой они сидят за столом с бокалами вина. Все трое оставили похожие посты – о предстоящих местных выборах.

"Есть интересный расклад на киевские выборы", – написал Богдан.

"Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании", – так фото подписала Ясько.

"В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении, и мы говорим о киевских выборах", – говорилось в посте Саакашвили.

Фотография трех политиков вызвала резонанс в сети. Фото на странице экс-президента Грузии собрало более 5 тыс. лайков и 1 тыс. комментариев, на странице Богдана – 3,9 тыс. лайков и 320 комментариев. После этого Саакашвили разместил еще один пост, в котором рассказал, что у него с Богданом дружеские отношения, никаких совместных политических проектов у них нет и не планируется. Экс-президент Грузии отдельно подчеркнул, что он полностью поддерживает главу государства Владимира Зеленского.

7 сентября Гордон опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлены он, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и телеведущий Савик Шустер. Они смеются, сидя на полу, перед ними – шляпа, в которой лежит 100-гривневая купюра.

"Наш ответ Богдану, Саакашвили и Ясько", – подписал снимок журналист и сопроводил подпись хештегом #местныевыборы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наш ответ Богдану, Саакашвили и Ясько #местныевыборы Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro) 7 Сен 2020 в 12:20 PDT

Как выяснило издание "ГОРДОН", фото было сделано вчера, Гройсман и Шустер приезжали к Гордону в гости.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.