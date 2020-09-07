Саакашвили: Никаких общих политических проектов я с Богданом в ближайшее время создавать не собираюсь

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заявил, что дружит с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом, однако пока не планирует с ним никаких политических проектов.

Саакашвили: У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Комментируя совместное фото с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заявил, что никаких общих политических и партийных проектов с Богданом пока создавать не собирается.

"В связи с реакцией на мою вчерашнюю фотографию с Лизой Ясько и Андреем Богданом. Особенно об Андрее Богдане, поскольку это вызвало наибольшую реакцию. У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с различными политическими бэкграундами. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно. Никаких общих политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время создавать не собираюсь. Это не мешает нашему общению", – написал Саакашвили в своем Facebook.

Он подчеркнул, что его позиция абсолютно понятна – он полностью поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и старается быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ.

"Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие", – добавил Саакашвили.

Накануне Богдан и Саакашвили обнародовали фото с нардепом Ясько. Оба написали, что говорили о выборах в Киеве.

11 февраля Зеленский уволил Богдана. Перед его увольнением президент говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте Зеленский заявил, что увольнение Богдана связано с "человеческими отношениями".

У Богдана был конфликт с мэром столицы Виталием Кличко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

5 сентября официально стартовал избирательный процесс на местных выборах.