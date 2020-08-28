Бацман о Саакашвили: Большому человеку нужны большие полномочия, ему нужен большой корабль для плавания

Должность главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили не имеет каких-либо рычагов для того, чтобы он мог показать результат, который хотел бы, заявила главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Алеся Бацман: Саакашвили – из серии очень амбициозных людей, которые хотят, чтобы в биографии как можно больше было записано истории успеха Фото: Alesia Batsman / Facebook

Новости о планах экс-президента Грузии, главы украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили вернуться в Грузию неудивительны, так как у него сегодня там есть политические задачи, заявила 27 августа главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в эфире программы Василия Голованова на канале "Украина 24".

"Я как раз ничего удивительного в сегодняшних новостях, связанных с Михаилом Саакашвили, не вижу, мне кажется это абсолютно закономерным. По моей информации, речь на сегодняшний день не идет о физическом возвращении Михаила Николозовича в Грузию. По понятным причинам. Но, действительно, политическая сила Михаила Саакашвили показывает очень хорошие результаты и у нее есть очень хорошие, высокие шансы на этих выборах, которые состоятся осенью. Логично, что Михаил Саакашвили будет сейчас уделять свое время, идеи и умения родной стране", – отметила Бацман.

Она подчеркнула, что успех Саакашвили в реформировании Грузии не могут отрицать даже его противники.

"На сегодняшний день в Грузии форпост борьбы под флагами Михаила Саакашвили, с его именем, возглавляет Вано Мерабишвили. Это человек, который почти семь лет отсидел в одиночной камере в Грузии. Абсолютно политическая история, политический заключенный, человек, который вместе с Саакашвили реформировал Грузию и привел ее к тому состоянию, которое есть сейчас, а это стопроцентная история успеха: здесь те, кто любит Саакашвили, и те, кто его ненавидит, не могут не признавать результатов, которых он добился в Грузии. Мерабишвили был министром внутренних дел, это самая тяжелая была история, потому что мы же помним, что такое Грузия до Саакашвили и после. Эти все воры в законе, этот весь разгул криминалитета и так далее. Плюс он был премьер-министром. Абсолютно героический человек, который готов бороться до конца", – рассказала журналистка.

Мерабишвили может привести команду Саакашвили к победе на этих выборах, убеждена она.

"Когда он был в Киеве не так давно, мы с ним встречались, он был настроен крайне решительно, и я понимаю, что реально у этой команды сейчас есть шанс вернуться к власти. И я бы этому очень аплодировала, потому что чем лучше будет Грузии, тем лучше будет Украине, и чем лучше будет Украине, тем лучше будет Грузии. Потому что чем больше вокруг нас соседей, которые будут европейскими, комфортными, демократическими, развитыми и дружелюбными странами, тем мы, как Украина, будем более защищены и, собственно говоря, будем следовать их примеру. А это значит – более комфортно себя чувствовать, учитывая, что у нас такой сосед, как Россия", – объяснила Бацман.

Она считает, что обсуждение в соцсетях вероятного отъезда Саакашвили в Грузию возникло неслучайно.

"Вот эти все возгласы в Facebook – они преждевременны, потому что мы же знаем, что любые кампании, фейсбучные особенно, они разворачиваются в Украине вот по щелчку пальцев – когда есть повод и когда повода нет. А в данном случае мы же понимаем, что Михаил Саакашвили принадлежит к калибру больших людей – я сейчас говорю не о его росте, хотя он очень высокий, а о его размахе и его масштабе как исторической личности, которая добилась очень серьезных результатов. Так вот, большому человеку нужны большие полномочия, ему нужен большой корабль для плавания. Как мы видим, его должность сегодняшняя в Исполнительном комитете реформ не имеет каких-либо рычагов для того, чтобы он мог показать тот результат, который он бы хотел показать. Потому что он из серии очень амбициозных людей, которые хотят, чтобы в его биографии как можно больше было записано истории успеха", – заявила главред "ГОРДОН".

Масштаб задач, которые должен решать экс-президент Грузии в Украине и на своей родине шире, чем те новости и слухи, которые сейчас распространяются, считает она.

"Я сейчас не хочу приводить в пример никакие недавние события или назначения, которые были, или реакцию Михаила Саакашвили, и не хочу заниматься никаким комментированием слухов, конспирологией по поводу отношений между ним и Офисом президента. Не имеет смысла, это все достаточно мелко на фоне того, что есть задача – а эта задача лично для меня как украинки – сделать так, чтобы и Украина, и Грузия были успешны", – подытожила Алеся Бацман.

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Видео: Україна 24 / YouTube

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что, как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.