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Саакашвили ждет задержание и тюрьма, если он попробует вернуться – глава минюста Грузии

Глава минюста Грузии Тея Цулукиани напомнила, что в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вынесено несколько обвинительных приговоров.

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Саакашвили был президентом Грузии в 2004 2013 годах
Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах
Фото: EPA

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет задержан и помещен в тюрьму, если вернется в страну. Как сообщает "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода"), об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

"Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, которые могут быть пересмотрены, пока он будет находиться в тюрьме", – отметила она.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором заявил, что возвращается в Грузию.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Кавказ, Минюст
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