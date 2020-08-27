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Замглавы Исполкома реформ Ольшанский: Для меня решение Саакашвили о возвращении в Грузию стало полной неожиданностью

Решение главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили может быть связано с парламентскими выборами в Грузии, где его партия имеет высокий рейтинг. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил заместитель главы Исполкома реформ Александр Ольшанский.

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Ольшанский: Сейчас говорят о конфликте Саакашвили с президентом, но это неправда
Ольшанский: Сейчас говорят о конфликте Саакашвили с президентом, но это неправда
Фото: Татьяна Попова / Facebook

В решении главы Исполнительного комитета реформ и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении на родину нет подводных течений, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы исполкома реформ Александр Ольшанский.

"Для меня заявление Саакашвили стало полной неожиданностью. Дело в том, что я почти месяц болел, только в понедельник должен был выходить на работу, и лично с Михаилом не разговаривал уже несколько дней. О его решении вернуться в Грузию узнал из СМИ. Сейчас говорят о его конфликте с президентом, но это неправда. Не было никакого конфликта или чего-либо подобного. Я знаю, он постоянно общается с главой Офиса президента Андреем Ермаком, раз в несколько дней точно, и ни о каких разногласиях, даже малейших, речи нет вовсе", – сообщил Ольшанский.

Он считает, что заявление Саакашвили может быть связано с парламентскими выборами в Грузии.

"Все ищут подводные течения, но, на мой взгляд, все просто: Саакашвили действующий политик, дважды президент, фактически глава одной из крупнейших партий в Грузии. В его стране начались парламентские выборы, у его партии хороший рейтинг. Вероятно, он почувствовал необходимость своего присутствия на родине", – отметил собеседник.

По его словам, офис реформ продолжает свою работу в штатном режиме.

"Исполком реформ – это не человек, это орган. Уверен, что он будет работать. Через пару недель проведем заседание. По должности я какое-то время буду исполнять обязанности [главы исполкома], а потом, видимо, президент примет решение по этому поводу. Для всех, кто работал с Саакашвили, очевидно, что это незаурядный действующий политик высокого ранга. Он обладает потрясающей работоспособностью, он проводил столько встреч, что они не умещались в календаре, у него большой опыт преобразований, реформ, опыт работы с таким человеком бесценен", – резюмировал Ольшанский.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004-го по 2013 год. После ухода с поста президента он покинул страну, поскольку против него возбудили несколько уголовных дел. Его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Саакашвили назвал эти уголовные дела политически мотивированными.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство и в 2015–2016 годах возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. В июле 2017-го потерял гражданство.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором заявил, что возвращается в Грузию.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявил, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму

Теги: СМИ, Украина, Грузия, выборы, Михаил Саакашвили, Александр Ольшанский, политика, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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