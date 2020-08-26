Политолог Сазонов заявил, что вероятного нового главу правления "Укрзалізниці" лоббировали Саакашвили и Криклий

Бывший заместитель экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, а сейчас – член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимир Жмак заручился поддержкой своего бывшего шефа, а также министра инфраструктуры Владислава Криклия, чтобы получить должность главы правления "Укрзалізниці", утверждает политолог Кирилл Сазонов.

Сазонов: В кулуарах говорят, что на теме "Укрзалізниці" Саакашвили и Криклий сейчас "подружились" и уже рисуют схемы дальнейшего "сотрудничества" на железной дороге Фото: svoboda.org

Правительство скоро должно назначить председателя правления "Укрзалізниці" Владимира Жмака, которого лично лоббировали на должность министр инфраструктуры Владислав Криклий и председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, заявил журналист и политолог Кирилл Сазонов в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ".

По его информации, такое решение было принято не сразу, а только после кулуарных переговоров с членами наблюдательного совета "Укрзалізниці".

"Среди всех кандидатов, по странному стечению обстоятельств, самым достойным оказался бывший заместитель Саакашвили в Одесской ОГА, а сейчас – член наблюдательного совета аэропорта Борисполь Владимир Жмак, – написал Сазонов. – К сожалению, есть все основания утверждать, что его кандидатуру поддержали не из-за значительного профессионализма, а из-за очередных кулуарных договоренностей. И это вызывает кучу вопросов к самому конкурсу".

Он считает, что у Жмака оказалось мощное лобби, которое "работало" напрямую с руководством страны.

"Причем "рекомендовали" его сразу с двух сторон. Первый лоббист – это нынешний "главный реформатор" Саакашвили, который не только был руководителем Жмака в Одесской ОГА, но и учился вместе с ним в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Второй лоббист – это министр инфраструктуры Владислав Криклий, который сначала с помощью манипуляций убедил руководителей в профессиональной пригодности Жмака, а затем, методами, далекими от моральных, "обработал" членов наблюдательного совета. В кулуарах говорят, что на теме "Укрзалізниці" Саакашвили и Криклий сейчас "подружились" и уже рисуют схемы дальнейшего "сотрудничества" на железной дороге", – написал он.

Набсовет определился с победителем конкурса на должность главы правления "Укрзалізниці", сообщал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В 2017–2019 годах врио главы правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. В январе 2019-го его назначили на эту должность, а в январе 2020-го Кабмин согласовал увольнение Кравцова.