С 25 августа по Украине начнут курсировать поезда с военизированной охраной – Криклий

10 пассажирских поездов в Украине будут сопровождать около 40 сотрудников военизированной охраны, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В дальнейшем перечень поездов, которые будут охранят сотрудники военизированной охраны, увеличат Фото: depositphotos.com

С 25 августа "Укрзалізниця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов работниками военизированной охраны. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

О отметил, что на первом этапе проекта около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

№10/9 "Мариуполь – Киев";

№29/30 "Киев – Ужгород";

№38/37 "Киев – Запорожье";

№49/50 "Киев – Трускавец";

№63/64 "Харьков – Киев";

№79/80 "Днепр – Киев";

№92/91 "Львов – Киев";

№102/101 "Киев – Херсон";

№106/105 "Одесса – Киев";

№136/135 "Киев – Покровск".

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также "Укрзалізниця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, новопостроенные вагоны и те, которые прошли капитально-восстановительный ремонт", – сообщил министр.

В начале августа "Укрзалізниця" разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Такая мера стала ответом на инцидент, произошедший в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев", когда один из пассажиров напал на журналистку Анастасию Луговую. По ее словам, он стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

Проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили Луговую, уволили.