С 25 августа по Украине начнут курсировать поезда с военизированной охраной – Криклий

С 25 августа "Укрзалізниця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов работниками военизированной охраны. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
О отметил, что на первом этапе проекта около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также "Укрзалізниця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, новопостроенные вагоны и те, которые прошли капитально-восстановительный ремонт", – сообщил министр.
В начале августа "Укрзалізниця" разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Такая мера стала ответом на инцидент, произошедший в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев", когда один из пассажиров напал на журналистку Анастасию Луговую. По ее словам, он стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.
У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму.
Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.
"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.
Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.
Проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили Луговую, уволили.