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С 25 августа по Украине начнут курсировать поезда с военизированной охраной – Криклий

10 пассажирских поездов в Украине будут сопровождать около 40 сотрудников военизированной охраны, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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В дальнейшем перечень поездов, которые будут охранят сотрудники военизированной охраны, увеличат
В дальнейшем перечень поездов, которые будут охранят сотрудники военизированной охраны, увеличат
Фото: depositphotos.com

С 25 августа "Укрзалізниця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов работниками военизированной охраны. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

О отметил, что на первом этапе проекта около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

  • №10/9 "Мариуполь – Киев";
  • №29/30 "Киев – Ужгород";
  • №38/37 "Киев – Запорожье";
  • №49/50 "Киев – Трускавец";
  • №63/64 "Харьков – Киев";
  • №79/80 "Днепр – Киев";
  • №92/91 "Львов – Киев";
  • №102/101 "Киев – Херсон";
  • №106/105 "Одесса – Киев";
  • №136/135 "Киев – Покровск".

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также "Укрзалізниця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, новопостроенные вагоны и те, которые прошли капитально-восстановительный ремонт", – сообщил министр.

В начале августа "Укрзалізниця" разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Такая мера стала ответом на инцидент, произошедший в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев", когда один из пассажиров напал на журналистку Анастасию Луговую. По ее словам, он стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

Проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили Луговую, уволили.

Теги: Украина, Укрзалізниця, Владислав Криклий, охрана, поезд
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