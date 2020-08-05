Проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили пассажирку, уволили – Криклий

Сотрудники "Укрзалізниці", обслуживавшие поезд "Мариуполь – Киев", в котором было совершено нападение на журналистку Анастасию Луговую, пытались замолчать попытку изнасилования и скрыть факт коррупции. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Всех проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую, уволили, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет УНН.

"Уволили всех, включая начальника поезда и всех проводников, которые были. Продали билет неофициально, и это та бытовая коррупция, которая является одним из крупнейших вызовов в "Укрзалізниці", потому что и на пригородных перевозках, и на ночных поездах это есть. Это одно из позорных, но присутствующих явлений", – сказал Криклий.

По его словам, смена поезда, во время работы которой произошло нападение, пыталась замолчать попытку изнасилования и скрыть факт коррупции.

"Это недопустимо, ибо задача – решать проблемы, чтобы они не повторялись, а не делать вид, что проблемы не было", – отметил министр.

Нападение на журналистку Анастасию Луговую произошло в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников – обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

4 августа в "Укрзалізниці" сообщили, что уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.