Нападение на журналистку в поезде. "Укрзалізниця" уволит сотрудников, по чьей вине произошел инцидент

После инцидента с нападением на журналистку Анастасию Луговую в поезде "Киев – Мариуполь" "Укрзалізниця" уволит проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

"Укрзалізниця" уволит сотрудников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд №9/10 "Киев – Мариуполь" и избил пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки – Стыковая, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место. Около 3.30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания", – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

Кроме того, будет проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

"Укрзалізниця" еще раз подчеркивает насущную необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", – говорится в сообщении.

Нападение на журналистку Анастасию Луговую произошло в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил сильнейшую психологическую травму.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.