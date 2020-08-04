"Нос трещит от боли, не все в порядке с ухом". Луговая, на которую напали в поезде, рассказала о своем самочувствии

По словам журналистки Анастасии Луговой, на которую напали в поезде "Мариуполь – Киев", преступник сорвал с нее сережки, а когда бил, сломал правое ухо.

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля Фото: nastyalugova / Instagram

Журналистка Анастасия Луговая, которую избили и пытались изнасиловать в поезде "Мариуполь – Киев", вечером 3 августа на своей странице в Instagram рассказала о своем самочувствии.

"Сегодня днем [3 августа] после обезболивающих челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Сейчас только мугыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют сделать это позже, потому что можно навредить организму", – написала Луговая.

Женщина добавила, что по состоянию на вчерашний вечер ей не осмотрели нос.

"Он просто трещит от боли. И синяки под глазами – это факт, что с носом не все в порядке. Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал сережки, а когда бил – сломал его. Обезбол помогает, но временно притупить боль", – заявила пострадавшая.

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил сильнейшую психологическую травму.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.