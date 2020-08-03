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ПРОИСШЕСТВИЯ

Проводников поездов нужно обеспечить газовыми баллончиками и шокерами – Криклий

Из-за всплеска насилия необходимо вернуть полицию охраны к патрулированию в ночных поездах "Укрзалізниці", а также снабдить проводников поездов газовыми баллончиками и электрошокерами, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Министр инфраструктуры Украины Криклий призвал усилить безопасность пассажиров в украинских поездах
Министр инфраструктуры Украины Криклий призвал усилить безопасность пассажиров в украинских поездах
Фото: Vladyslav Kryklii / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". Об этом он написал 1 августа на своей странице в Facebook, комментируя инцидент с попыткой изнасилования журналистки телеканала "Интер" Анастасии Луговой, произошедший в поезде "Мариуполь – Киев".

По мнению министра, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/3209884179101432

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля в ночном поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир поезда стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка, а также пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом.

Шестилетний сын пострадавшей Захар получил сильнейшую психологическую травму

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Рудзько на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Теги: Укрзалізниця, нападение, патрулирование, Владислав Криклий, безопасность, насилие, поезд, пассажиры
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