Проводников поездов нужно обеспечить газовыми баллончиками и шокерами – Криклий

Из-за всплеска насилия необходимо вернуть полицию охраны к патрулированию в ночных поездах "Укрзалізниці", а также снабдить проводников поездов газовыми баллончиками и электрошокерами, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". Об этом он написал 1 августа на своей странице в Facebook, комментируя инцидент с попыткой изнасилования журналистки телеканала "Интер" Анастасии Луговой, произошедший в поезде "Мариуполь – Киев".

По мнению министра, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля в ночном поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир поезда стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка, а также пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом.

Шестилетний сын пострадавшей Захар получил сильнейшую психологическую травму.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Рудзько на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.