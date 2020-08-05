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Криклий заявил, что с полицией охраны обсуждается возможность усиления безопасности в ночных поездах

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подчеркнул, что нужно обеспечить проводников "Укрзалізниці" средствами защиты для самообороны.

Криклий выступает за предоставление проводникам средств защиты
Криклий выступает за предоставление проводникам средств защиты
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В ночных поездах могут усилить меры безопасности, сейчас об этом ведутся обсуждения с полицией охраны. Об этом на брифинге 5 августа сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается безопасности [в поездах], сейчас с полицией охраны обсуждается, сколько это будет стоить, или военизированные подразделения, которые есть в "Укрзалізниці", – кто из них сможет и какова будет стоимость для "Укрзалізниці". Но речь идет исключительно о ночных поездах, потому что и согласно европейскому опыту, и мировому, нет в каждом вагоне по представителю правоохранительных органов, потому что это настолько дорого, что или на стоимости билетов может сказаться, чего точно не хотелось бы делать, или это финансирование из бюджета, а это немалые дополнительные расходы, которые – я не уверен, что сейчас рационально предусматривать", – заявил министр.

По словам Криклия, нужно обеспечить проводников средствами защиты для самообороны.

"Ну и чтобы лучше была настроена коммуникация между правоохранительными органами и проводниками. Чтобы на ближайшей станции ожидали [правоохранители], чтобы были тревожные кнопки", – сказал Криклий.

Комментарии министра прозвучали на фоне инцидента с журналисткой Анастасией Луговой, нападение на которую произошло в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика. У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетнему сыну пострадавшей Захару требуется помощь психолога.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов. Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

4 августа в "Укрзалізниці" сообщили, что уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

"В ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки – Стыковая, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место", – утверждали в пресс-службе "Укрзалізниці".

Компания компенсирует пострадавшей расходы на лечение, сказал директор по пассажирским перевозкам "Укрзалізниці" Александр Толкачев. 

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, поезда, Владислав Криклий, билеты, охрана, Анастасия Луговая
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