"Укрзалізниця" компенсирует избитой журналистке Луговой расходы на лечение – представитель компании

Директор по пассажирским перевозкам "Укрзалізниці" Александр Толкачев сообщил, что в ситуации с нападением на журналистку Анастасию Луговую в поезде "Киев – Мариуполь" был виноват проводник, который не проконтроливал посадку в вагон безбилетного пассажира.

У сотрудников "Укрзалізниці" есть инструкции поведения в таких чрезвычайных ситуациях Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Компания "Укрзалізниця" ведет переговоры со страховой компанией, чтобы компенсировать потерпевшей в результате нападения в поезде "Киев – Мариуполь" Анастасии Луговой расходы на лечение. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал директор по пассажирским перевозкам "Укрзалізниці" Александр Толкачев, сообщает hromadske.

Речь идет о страховой компании, с которой у "Укрзалізниці" есть договор, отметил он.

Чиновник пояснил, что вина проводника состоит в том, что она не контролировала посадку.

"Неизвестный проник в вагон без билета. Проводница не подтверждает, что брала средства с него за безбилетный проезд", – сказал Толкачев.

Он рассказал, что у сотрудников есть инструкции поведения в чрезвычайных ситуациях. Сначала пассажир должен обратиться к проводнику, а тот – сообщить об инциденте начальнику поезда.

"За вашу безопасность несет ответственность начальник поезда. Он должен вызвать полицию", – пояснил Толкачев. При этом начальник поезда не проходит никаких курсов по самообороне, однако он должен изолировать нападавшего, отметил он.

"Мы устанавливаем контроль за работой поездных бригад, будем делать проверки", – добавил чиновник.

Нападение на журналистку Анастасию Луговую произошло в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

4 августа в "Укрзалізниці" сообщили, что уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.