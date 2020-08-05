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В "Укрзалізниці" проведут служебное расследование "крышевания" проезда пассажиров без билетов – Лещенко

По словам члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, "в публичной плоскости циркулирует версия", согласно которой напавший на журналистку Анастасию Луговую в поезде мужчина ехал без билета. Лещенко считает, что проезд безбилетных пассажиров – систематическое явление, которое не может существовать без "централизованного крышевания".

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля
Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В "Укрзалізниці" проведут служебное расследование по фактам "крышевания" проезда пассажиров без билетов. Об этом в Facebook написал член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко, комментируя инцидент с избиением и попыткой изнасилования пассажирки поезда "Мариуполь – Киев" Анастасии Луговой.

По его словам, история с нападением "шокировала многих в "Укрзалізниці".

"Кроме увольнения [сотрудников], мы должны дать ответ на системную проблему, когда проводники за деньги подсаживают пассажиров. Эта система поборов существует много лет и не может функционировать без централизованного "крышевания". Сейчас происходит служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло о коррупции, разоблаченной во время обысков СБУ и НАБУ. Я в качестве члена наблюдательного совета инициировал перед обновленным подразделением экономической безопасности УЗ вывернуть наружу всю вертикаль поборов с безбилетных пассажиров и установить, кто стоит на вершине этой коррупционной пирамиды", – написал Лещенко.

Он опубликовал письмо к директору по экономической и информационной безопасности "Укрзалізниці" Дмитрию Ярмаку, в котором заявил о "системных злоупотреблениях" в филиале "Пассажирская компания".

"Проводники пассажирских поездов за неофициальное материальное вознаграждение осуществляют посадку пассажиров без билетов, после чего происходит централизация таких денежных потоков и передача наверх", – заявил Лещенко и попросил Ярмака проверить эту информацию.

Также, по словам Лещенко, "в публичной плоскости циркулирует версия", согласно которой напавший на Луговую мужчина ехал в поезде без билета.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/4116337928436844

Нападение на журналистку Анастасию Луговую произошло в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

4 августа в "Укрзалізниці" сообщили, что уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

"В ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки – Стыковая, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место", – утверждали в пресс-службе "Укрзалізниці".

Компания компенсирует пострадавшей расходы на лечение, сказал директор по пассажирским перевозкам "Укрзалізниці" Александр Толкачев. По его словам, "неизвестный проник в вагон без билета. Проводница не подтверждает, что брала средства с него за безбилетный проезд".

Теги: Укрзалізниця, Сергей Лещенко, расследование, поезд, Анастасия Луговая
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