"Укрзалізниця" приостановила продажу билетов по четырем станциям

В "Укрзалізниці" 21 августа сообщили об остановке продажи билетов на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Ограничения вступят в силу с 24 августа, сообщила пресс-служба компании.
"С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров", – говорится в сообщении.
Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на такие поезда:
Поездам из Черновцов, изменят маршрут следующим образом:
В компании добавили, что пассажиры, отказавшиеся от поездки из-за закрытия станций, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через интернет и получить полную компенсацию их стоимости.
Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.
Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же "Укрзалізниця" разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.
"Укрзалізниця" 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.