Планируя закупки топлива по рыночным ценам, "Укрзалізниця" в 2020 году могла бы сэкономить 2 млрд грн – эксперт

В новом финансовом плане "Укрзалізниці" завышены цены на топливо и электроэнергию на 2 и 1,4 млрд грн соответственно. Так, при реальном тарифе на электроэнергию на уровне 1,6 – 1,7 грн за КВт/час в финплане заложен тариф 2,15 грн за КВт/час. Аналогичная ситуация с дизельным топливом: при рыночной цене менее 20 тыс. грн за тонну с НДС в финплане заложено 29,1 тыс. грн за тонну. Об этом заявил глава совета Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

Огромное превышение плановой цены над рыночной дает возможность в любой момент резко поднять цены на топливо на "Укрзалізниці", в том числе для возможной "коррупционной составляющей", считает эксперт Фото: ssu.gov.ua

В новом финансовом плане "Укрзалізниці" завышены цены на топливо и электроэнергию, заявил 10 августа в блоге для издания The Page глава совета Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

По данным эксперта, в финплане "Укрзалізниці" запланирована закупка 238 тыс. тонн дизельного топлива по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну (с НДС). Это на 2% выше, чем в 2019 году, отметил Гусак.

"Понятно, что утвержденный 27 июля 2020 года финплан УЗ на 2020 год начинал готовиться еще в 2019 году, когда такое предположение имело хоть какое-то право на жизнь. Но в июле 2020 года такая цена дизельного топлива выглядит издевательски. И ведь перед утверждением бизнес-плана УЗ не забыла откорректировать показатели доходов в связи с реалиями 2020 года: падение грузовых перевозок на 5%, снижение доходов от пассажирских перевозок более чем на 50%", – заметил он.

По словам Гусака, "Укрзалізниця" могла бы сэкономить в этом году 2 млрд грн, если бы планировала закупки по рыночной цене.

"За семь месяцев 2020 года средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине составила менее 20 тыс. грн за тонну с НДС. На примерно таком же уровне цена и сейчас. Планирование закупок по рыночным ценам позволит уменьшить плановые расходы на дизельное топливо на сумму около 2 млрд грн (25%). УЗ может утверждать, что фактически закупает топливо даже ниже среднерыночной цены (20 тыс. грн за тонну). В отдельные периоды это может быть правдой. Но огромное превышение плановой цены над рыночной дает возможность в любой момент резко поднять цены на топливо на УЗ, в том числе для возможной "коррупционной составляющей". Иначе зачем планировать цену в 29 тыс. при рынке в 20 тыс.?" – отметил он.

Как считает глава Федерации работодателей транспорта, аналогичная ситуация сложилась и с ценами на электроэнергию.

В финплане госкомпании запланировали закупку электроэнергии на 8,4 млрд грн по средней цене 2,15 грн за КВт/час, написал эксперт.

"Это существенно выше рынка: за семь месяцев 2020 года средняя стоимость электроэнергии для промышленности составила 1,6 – 1,7 грн за КВт/час", – подчеркнул он.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрзалізниці" 27 июля. Проект документа был представлен в ноябре 2019 года.