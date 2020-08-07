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Антимонопольный комитет должен пресечь злоупотребления "Укрзалізницею" монопольным положением – СМИ

Будучи естественным монополистом, "Укрзалізниця" постоянно и безосновательно повышает тарифы на грузовые перевозки, пишет "РБК-Украина".

"Укрзалізниця" с 1 июля принудительно ввела новый договор на организацию перевозок, отмечают журналисты
"Укрзалізниця" с 1 июля принудительно ввела новый договор на организацию перевозок, отмечают журналисты 
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" злоупотребляет своим монопольным положением, регулярно поднимая тарифы на перевозки и навязывая свои условия грузоотправителям, Антимонопольный комитет должен это пресечь. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Ревизор для монополий: какие задачи стоят перед новой главой АМКУ". 

Агентство отмечает, что, будучи естественным монополистом, "Укрзалізниця" постоянно и безосновательно повышает тарифы на грузовые перевозки. 

"К примеру, в 2019 году тариф на грузовые перевозки повысили на 14,2% потому, что в 2018 году цены производителей выросли на 14,2%. Если руководствоваться этой логикой, то в 2020 году тарифы на грузовые ж/д перевозки должны быть снижены. Ведь цены производителей в 2019 году снизились на 7,4%. Но "Укрзалізниця" тарифы не снижает, по сути, пользуясь монопольным положением. И даже, наоборот, пытается их поднять за счет так называемого "выравнивания классов перевозчиков", – сообщает "РБК-Украина".

Кроме того, "Укрзалізниця" с 1 июля принудительно ввела новый договор на организацию перевозок, против которого выступали грузоотправители, указывая на дискриминационность его положений. А Антимонопольный комитет рекомендовал "Укрзалізниці" воздержаться от внедрения нового договора до внесения исправлений после всех замечаний грузоотправителей, но в компании эти рекомендации проигнорировали.

"По мнению комитета, некоторые условия договора содержат признаки злоупотребления монопольным положением и не учитывают интересы других игроков рынка грузовых перевозок", – отмечается в материале.

Компания "Укрметаллургпром" в конце июня заявила о давлении "Укрзалізниці" на грузоотправителей и попытке заставить их согласиться подписать с 1 июля новый договор на грузоперевозки, который на предприятии считают дискриминационным. В "Укрметаллургпроме" подчеркнули, что перевозчик формально отнесся к рекомендациям Антимонопольного комитета Украины по доработке договора с учетом замечаний участников рынка. По словам менеджера компании, большинство спорных вопросов, на которые указывали контрагенты, остались без изменений.

Предприятия, производящие ферросплавы, не планируют подписывать новую редакцию договора "Укрзалізниці", о чем неоднократно заявляли, сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что создание Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) станет первым шагом в реформировании транспортной отрасли и она сможет верифицировать данные "Укрзалізниці" и Администрации морских портов в части тарифообразования, писала Politeka.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

Теги: Укрзалізниця, цены, АМКУ, тарифы, Антимонопольный комитет, монополия, перевозки, грузоперевозки
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