"Укрзалізниця" перестала продавать билеты в Луцк и Тернополь

"Укрзалізниця" 3 августа остановила продажу билетов на поезда дальнего следования до Луцка и Тернополя. Эти города попали в "красную" зону по уровню распространения COVID-19, в них запрещена работа общественного транспорта, рассказали в пресс-службе компании.
"Продажа билетов будет закрыта по решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Протокол решения "Укрзалізниця" получила 31 июля в 19.10", – сообщили в "Укрзалізниці".
Пассажирам отмененных поездов, которые уже купили билеты, предложили полностью компенсировать их стоимость.
"Укрзалізниця" попросила с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли", – сказано в сообщении.
Ограничения на продажу билетов будут действовать также для таких поездов:
Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.
Депутаты городского совета Луцка на внеочередном заседании 3 августа отказались от дополнительных ограничений из-за отнесения города к "красной" зоне карантина.
По состоянию на утро 3 августа коронавирусом в Украине заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.