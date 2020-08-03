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"Укрзалізниця" перестала продавать билеты в Луцк и Тернополь

Луцк и Тернополь вошли в "красную" зону из-за распространения COVID-19. "Укрзалізниця" остановила продажи билетов на поезда до этих городов и пообещала компенсировать затраты пассажирам.

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Города попали в "красную" зону по распространению COVID-19
Города попали в "красную" зону по распространению COVID-19
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" 3 августа остановила продажу билетов на поезда дальнего следования до Луцка и Тернополя. Эти города попали в "красную" зону по уровню распространения COVID-19, в них запрещена работа общественного транспорта, рассказали в пресс-службе компании.

"Продажа билетов будет закрыта по решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Протокол решения "Укрзалізниця" получила 31 июля в 19.10", – сообщили в "Укрзалізниці".

Пассажирам отмененных поездов, которые уже купили билеты, предложили полностью компенсировать их стоимость.

"Укрзалізниця" попросила с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли", – сказано в сообщении.

Ограничения на продажу билетов будут действовать также для таких поездов:

  • № 41/42 "Днепр – Трускавец";
  • № 98/97 "Ковель – Киев";
  • № 88/87 "Ковель – Новоалексеевка";
  • № 12/11 "Одесса – Львов";
  • № 81/82 "Киев – Ужгород";
  • № 49/50 "Киев – Трускавец";
  • № 136/135 "Черновцы – Одесса";
  • № 108/107 "Одесса – Ужгород";
  • № 110/109 "Львов – Херсон";
  • № 86/85 "Львов – Новоалексеевка";
  • № 715/716 "Киев – Львов".

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

Депутаты городского совета Луцка на внеочередном заседании 3 августа отказались от дополнительных ограничений из-за отнесения города к "красной" зоне карантина.

По состоянию на утро 3 августа коронавирусом в Украине заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.

Теги: Тернополь, Луцк, Укрзалізниця, поезда, билеты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, красная зона
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