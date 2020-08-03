В Луцке отказались усиливать карантин

Луцк попал в "красную" зону из-за распространения COVID-19. Местные депутаты решили, что коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования и транспорт в городе не остановят работу.

Кабмин разделил Украину на четыре зоны по распространению COVID-19 Фото: depositphotos.com

Депутаты городского совета Луцка на внеочередном заседании в понедельник, 3 августа, отказались от введения дополнительных ограничений из-за отнесения города к "красной" зоне карантина. Об этом сообщает издание "Волынские новости".

Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский заявил, что необходимости в дополнительных мерах сейчас нет.

Местные депутаты решили, что в Луцке продолжат работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования и транспорт.

Городской совет Луцка обратился к полиции с просьбой не привлекать субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в "красную" зону выразили в Луцке и Тернополе.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 1 августа заявил, что распределение на зоны автоматическое, политического подтекста в нем нет.

По состоянию на утро 3 августа коронавирусом в Украине заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.