С завтрашнего дня "Укрзалізниця" будет продавать 100% мест в киевских региональных поездах

Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса Фото: depositphotos.com

С 7 августа в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31 июля.

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

4 августа "Укрзалізниця" обратилась к правительству Украины с просьбой разрешить остановку поездам дальнего следования для высадки пассажиров в "красной" зоне.