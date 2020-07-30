Реформа "Укрзалізниці" дает возможность углубить интеграцию с Европой – американский эксперт

"Европейская" реформа предусматривает разделение существующей вертикально интегрированной железнодорожной монополии на отдельные компании, пишет американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер.

"Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС. Об этом написал американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер в своей колонке на VoxUkraine.

"Украинская железнодорожная система остро нуждается в масштабных реформах. Сейчас шоковая терапия является плохим решением: нужен широкий политический консенсус. Для обеспечения минимизации потенциальных политических препятствий и дальнейшей интеграции экономики Украины и ЕС лучшим решением мне кажется "европейский" метод реформы", – написал Синклер.

По его словам, "европейская" реформа предусматривает разделение существующей вертикально интегрированной железнодорожной монополии на отдельные компании. В частности, единая государственная компания, которая имеет монополию на инфраструктуру и эксплуатацию поездов, делится на компанию, которая продолжает быть инфраструктурной монополией, и по крайней мере одну компанию, эксплуатирующую поезда (железнодорожный перевозчик), которая должна конкурировать с другими частными перевозчиками.

"По всей Европе как инфраструктурная компания, так и перевозчики, как правило, имеют общую государственную материнскую компанию", – отметил эксперт.

Он добавил, что позитивом будет отмена перекрестных субсидий и устранение монополии компании на тягу. Синклер подчеркнул, что для успешного реформирования необходимо решить еще два ключевых вопроса – инфраструктуры и инвестиций.

"Первая является ключевой для экономического успеха реформ; вторые необходимы для обеспечения плавного перехода к новой модели и для яркого будущего УЗ", – отметил он.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.