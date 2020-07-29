Прежний долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзалізниці" находился на уровне "CCC", сообщает пресс-служба компании.

В Standard & Poor's отметили, что рейтинговые изменения отражают снижение долговой нагрузки на ликвидность "Укрзалізниці" Фото: ЕРА

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг "Укрзалізниці" до уровня "B-". Об этом 29 июля сообщает пресс-служба компании.

До этого долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзалізниці" находился на уровне "CCC".

По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика, это повышение стало следствием активного внедрения антикризисной программы компании и недавней успешной финализации процесса реструктуризации финансового долга перед "Сбербанком", что положительно отразилось на состоянии ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

"В сложный для большинства компаний период способность "Укрзалізниці" придерживаться взятых на себя обязательств добавляет уверенности инвесторам в ее стабильности и надежности кредитных качеств. Решение S&P – очередное тому подтверждение", – подчеркнул Юрик.

В своем сообщении Standard & Poor's отметило, что рейтинговые изменения отражают снижение долговой нагрузки на ликвидность в текущем периоде после подписания "Укрзалізницею" соглашений по реструктуризации долга перед банком.