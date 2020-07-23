"Укрзалізниця" изучает возможность покупки швейцарских поездов

И.о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик обсудил с представителями компании Stadler возможность привлечения электропоездов и дизель-поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Швейцарские поезда могут быть задействованы для реализации проекта городской электрички в Киеве Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" рассматривает вопрос сотрудничества со швейцарскими производителями пассажирского подвижного состава, об этом 22 июля сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик, информирует пресс-служба УЗ.

С представителями компании Stadler обсуждалась возможность привлечения электропоездов и дизель-поездов и их технические характеристики. По информации Юрика, поезда этого производителя положительно зарекомендовали себя на широкой колее. Их использует белорусская железная дорога для организации городской электрички и региональных перевозок.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве со Stadler, но пригородные перевозки являются для "Укрзалізниці" сверхубыточными. Поэтому мы пытаемся прийти к европейской модели приобретения подвижного состава и предлагаем органам государственной власти рассмотреть финансирование за счет бюджетных средств", – сказал Юрик.

По его словам, швейцарские поезда могут быть задействованы для реализации проекта Kyiv City Express, городской электрички Киева.

"Сейчас мы ведем переговоры со всеми причастными органами государственной власти, чтобы как можно скорее запустить этот проект", – отметил глава УЗ.