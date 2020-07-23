В интересах "Укрзалізниці" начать очищаться от людей, которые себя дискредитировали, как бы кто за них ни просил

По поводу обысков СБУ в "Укрзалізниці".

История касается подразделения, услугами которого пользуются все украинцы, называется оно "Пассажирская компания". Речь идет о ремонте колесных пар в 2018–2019 годах. Тендеры делались под "свои" компании, а некоторые запчасти завозили контрабандой из России.

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует "Пассажирская компания". НАБУ расследует закупку угля в 2018 году, где две фирмы по сговору выбивали своих конкурентов, а цену завышали.

Позволю себе поделиться подробностями по второй истории, потому что это – вообще жесть! Замом тендерного комитета по закупке угля был один из руководителей безопасности УЗ Артем Олейник (якобы зять Николая Голомши). Секретарем тендерного комитета был Иван Саакян, тоже сотрудник безопасности. Недавно у них проходили обыски. Это один из самых вопиющих примеров, когда компанию потрошили прямо перед носом безопасников. После ухода главы правления УЗ Евгения Кравцова руководитель безопасности был уволен, а Олейник все еще пытается сохранить себя в компании.

К сожалению, перед увольнением из УЗ Евгений Кравцов продолжил контракты некоторым сотрудникам, к которым были вопросы по поводу их добропорядочности. Так, 22 января 2020 года Кравцов продолжил на год контракт руководителю "Пассажирской компании" Максиму Миняйло. Самого Кравцова попросили на выход через неделю, 29 января.

Предвкушаю ваши вопросы по поводу набсовета. Мы лишены права напрямую вмешиваться в кадровые решения по филиалам УЗ. Тем не менее в интересах компании начать очищаться от людей, которые себя дискредитировали, как бы кто за них ни просил. Ситуация настолько понятная, что не требует дополнительных поручений.

Источник: Сергій Лещенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора