Студент, бросивший в Януковича яйцом, стал топ-менеджером "Укрзалізниці"

Дмитрий Романюк, который в 2004 году бросил яйцо в тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича, возглавил управление взаимоотношениями с органами государственной власти АО "Укрзалізниця". Он будет налаживать взаимодействие с органами власти и стратегический менеджмент компании.

У Дмитрия Романюка есть степень кандидата экономических наук и два высших образования. Фото: Дмитро Романюк / Facebook

Управление "Укрзалізниці", отвечающее за отношения с органами государственной власти, возглавил Дмитрий Романюк. Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 17 июля.

Романюк стал знаменитым во время предвыборной президентской кампании 2004 года. Он запустил яйцом в будущего четвертого президента Украины Виктора Януковича. Запись атаки набрала почти 2 млн просмотров на YouTube "5 канала".

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Студент швырнул куриное яйцо в Януковича, когда тот выходил из автобуса, на котором его привезли в Ивано-Франковск 24 сентября 2004 года. От неожиданности Янукович потерял равновесие и упал перед камерами. Позже его доставили в местную больницу.

Противники Виктора Януковича после инцидента подняли его на смех, а его сторонники говорили о попадании "тяжелого тупого предмета".

Пресс-служба УЗ рассказала, что у Романюка есть успешные кейсы международного сотрудничества и инвестиционных проектов.

"Именно поэтому мы усиливаем нашу команду опытным специалистом, надеемся на плодотворную совместную работу и быстрые результаты", – отметил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик.

У Романюка есть научная степень кандидата экономических наук и два высших образования.

С октября 2019 года по настоящее время занимал должность заместителем главы Ивано-Франковской ОГА. До этого он работал в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest, был советником по инвестициям компании Moris Group.

В 2014 году Романюк баллотировался в народные депутаты по округу №83, но перед выборами снял свою кандидатуру.