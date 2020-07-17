В Украине сверхвысокие тарифы на перевозку грузов по "Укрзалізниці" – нардеп Бондарев

Руководство компании-перевозчика должно сосредоточиться на снижении себестоимости перевозок, а не поднимать тарифы, считает народный депутат от "Батьківщини", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

Бодарев: К сожалению, менеджмент "Укрзалізниці" не работает на государство, на общество Фото: kievvlast.com.ua

Тарифы на перевозки "Укрзалізниці" слишком высокие и их необходимо снизить, заявил в комментарии "Главкому" народный депутат от "Батьківщини", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"На сегодня у нас сверхвысокие цены на перевозки на "Укрзалізниці". Что делают наши соседи? Они уменьшают цены для того, чтобы бизнес имел возможность также конкурировать. К сожалению, менеджмент "Укрзалізниці" не работает на государство, на общество", – сказал политик.

Он убежден, что руководство компании-перевозчика должно сосредоточиться на снижении себестоимости перевозок, а не поднимать тарифы.

"Надо уменьшать себестоимость. Как? Косвенные активы уменьшать, распродавать. Зачем карьеры иметь или еще что-то? То, чего не требует действительно для своих производственных целей "Укрзалізниця". Надо уменьшать себестоимость, а не повышать тарифы на перевозки", – заявил нардеп.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе нынешнего главы министерства сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзалізниці", писал "Обозреватель". Он посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзалізниці" искать финансовый ресурс не за счет поднятия тарифов на грузовые перевозки, а в борьбе с коррупцией. По его данным, потери от нее составляют 15–20 млрд грн в год.

По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24 филиалов за период с 1 января 2018-го по 30 сентября 2019 года Госаудитслужба выявила нарушений на сумму 11,8 млрд грн.