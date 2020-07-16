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Профильный комитет Рады проголосовал за недоверие руководству "Укрзалізниці"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко заявил, что "Укрзалізниця" сейчас в самом критическом состоянии за все время своего существования.

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Скичко подчеркнул, что во время голосования четверо человек воздержались от объявление недоверия руководству "Укрзалізниці"
Скичко подчеркнул, что во время голосования четверо человек воздержались от объявление недоверия руководству "Укрзалізниці"
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта на заседании 15 июля проголосовал за недоверие руководству "Укрзалізниці". Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам ж/д транспорта и нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко на своей странице в Facebook.

Депутат подчеркнул, что во время голосования четыре человека воздержались, остальные проголосовали "за".

"Ситуацию, в которой оказалась компания, дольше терпеть невозможно – "Укрзалізниця" сейчас в самом критическом состоянии за все время своего существования. Фактически весь топ-менеджмент – в статусе исполняющих обязанности, и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик остался в наследство от старой команды. Весь этот коллектив и.о. руководителей работает неслаженно, без понимания стратегии развития компании; решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже вгоняют УЗ в банкротство", – написал он.

Скичко заявил, что комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры был обязан прибегнуть к выражению недоверия и тем самым привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает "Укрзалізниці".

https://www.facebook.com/AleksandrSkichko/posts/10222587973984753

Ранее главой правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. Кабмин согласовал его увольнение 29 января 2020 года.

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько.

15 апреля Кабинет Министров уволил Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализниці" и исключил его из состава членов правления. Его место занял Иван Юрик, который с июня 2018 года по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета "Укрзализниці", а с июня 2019 года входил в состав правления компании.

Теги: Верховная Рада, Укрзалізниця, Александр Скичко
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