В СБУ сообщили, что изымают финансовую документацию на 27 объектах "Укрзалізниці"

По данным СБУ, фальсифицируя объемы выполненных работ, фигуранты уголовного производства присвоили себе около 50 млн грн.

Служба безопасности Украины изымает финансовую документацию на 27 объектах "Укрзалізниці". Об этом 22 июля сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018–2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений "Укрзалізниці". Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли компании запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контрактов составила почти 200 млн грн", – говорится в сообщении.

Как уточнили в СБУ, фальсифицируя объемы выполненных работ, фигуранты открытого уголовного производства присвоили себе около 50 млн грн.

Согласно заключениям специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге.

В рамках начатого уголовного производства СБУ проводит 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзалізниці" в пяти областях Украины и по месту жительства фигурантов.

Помимо финансово-хозяйственной документации, описываются и изымаются договоры поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.

21 июля в "Укрзалізниці" подчеркнули, что способствуют СБУ и Государственной фискальной службе в проведении следственных действий и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.