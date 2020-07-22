В СБУ сообщили, что изымают финансовую документацию на 27 объектах "Укрзалізниці"

Служба безопасности Украины изымает финансовую документацию на 27 объектах "Укрзалізниці". Об этом 22 июля сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018–2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений "Укрзалізниці". Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли компании запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контрактов составила почти 200 млн грн", – говорится в сообщении.
Как уточнили в СБУ, фальсифицируя объемы выполненных работ, фигуранты открытого уголовного производства присвоили себе около 50 млн грн.
Согласно заключениям специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге.
В рамках начатого уголовного производства СБУ проводит 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзалізниці" в пяти областях Украины и по месту жительства фигурантов.
Помимо финансово-хозяйственной документации, описываются и изымаются договоры поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.
21 июля в "Укрзалізниці" подчеркнули, что способствуют СБУ и Государственной фискальной службе в проведении следственных действий и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.