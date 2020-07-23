"Укразалізниця" снова будет кормить пассажиров

В поездах "Интерсити" и "Интерсити+" пассажирам будут предлагать продукты питания в индивидуальной упаковке, которые не требуют разогрева, заявили в "Укрзалізниці". После возобновления железнодорожного сообщения в Украине эта услуга была недоступна.

"Укрзалізниця" возобновила услугу предоставления питания пассажиров скоростных поездов, а также начала продажу кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба компании.

Во время поездки на поездах "Интерсити+" и "Интерсити" пассажиры могут приобрести продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, предварительно расфасованные в плотно закрытую тару и не требующие нагрева.

"При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются", – предупредила "Укрзалізниця".

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер. Железнодорожные пассажирские перевозки возобновились с 1 июня, но продажа продуктов в поездах была запрещена: проводники предлагали только воду.