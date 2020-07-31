ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нардеп Тарас Козак заявил о необходимости анбандлинга "Укрзалізниці"

Необходимо в рамках анбандлинга пассажирские перевозки отделить от грузовых и установить четкие правила на рынке, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Имущество "Укрзалізниці" требует серьезного аудита, считает политик
Имущество "Укрзалізниці" требует серьезного аудита, считает политик
Фото: itc.ua

На базе "Укрзалізниці" должно быть создано несколько компаний, которые будут заниматься разными направлениями, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак в комментарии "Обозревателю".

"Укрзалізниця" якобы отдельная компания. Но в нее входят разнообразные активы. Это и пути, это и пассажирские перевозки, это и тяга, локомотивы, это и грузовые вагоны различного формата. Это и недвижимость какая-то, станции и другое. То есть это огромное количество имущества, которое еще требует определенного аудита очень серьезного, серьезными структурами, чтобы было понимание, что там вообще есть, что оно нужно, что не нужно. После этого надо это все реструктуризировать, то есть разделить на определенные компании, и уже в эти определенные компании где можно пускать частного инвестора", – сказал нардеп. 

Политик считает, что необходимо в рамках анбандлинга пассажирские перевозки отделить от грузовых и установить четкие правила на рынке.

"Это могут быть, например, пассажирские перевозки. Или это могут быть грузовые перевозки. Это может быть просто тяга, какие-то отдельные компании, которые между собой начнут конкурировать, чтобы это не был монополист. То есть, условно говоря, на базе "Укрзалізниці", грузовых перевозок создать две, три, четыре компании, каждую из них продать полностью или частично в частные руки и контролировать уже борьбу между ними, чтобы это был не заговор, а конкуренция за клиента, которому нужно перевозить грузы", – отметил Козак.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

"Европейская" реформа предусматривает разделение существующей вертикально интегрированной железнодорожной монополии на отдельные компании, отмечал американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, аудит, перевозки, реформа, анбандлинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
"Если бы не обратился за помощью – был бы мертв". Элтон Джон отмечает 30 лет трезвости
"Если бы не обратился за помощью – был бы мертв". Элтон Джон отмечает 30 лет трезвости
  Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень
  Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS