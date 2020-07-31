Нардеп Тарас Козак заявил о необходимости анбандлинга "Укрзалізниці"

Необходимо в рамках анбандлинга пассажирские перевозки отделить от грузовых и установить четкие правила на рынке, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак.

На базе "Укрзалізниці" должно быть создано несколько компаний, которые будут заниматься разными направлениями, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак в комментарии "Обозревателю".

"Укрзалізниця" якобы отдельная компания. Но в нее входят разнообразные активы. Это и пути, это и пассажирские перевозки, это и тяга, локомотивы, это и грузовые вагоны различного формата. Это и недвижимость какая-то, станции и другое. То есть это огромное количество имущества, которое еще требует определенного аудита очень серьезного, серьезными структурами, чтобы было понимание, что там вообще есть, что оно нужно, что не нужно. После этого надо это все реструктуризировать, то есть разделить на определенные компании, и уже в эти определенные компании где можно пускать частного инвестора", – сказал нардеп.

Политик считает, что необходимо в рамках анбандлинга пассажирские перевозки отделить от грузовых и установить четкие правила на рынке.

"Это могут быть, например, пассажирские перевозки. Или это могут быть грузовые перевозки. Это может быть просто тяга, какие-то отдельные компании, которые между собой начнут конкурировать, чтобы это не был монополист. То есть, условно говоря, на базе "Укрзалізниці", грузовых перевозок создать две, три, четыре компании, каждую из них продать полностью или частично в частные руки и контролировать уже борьбу между ними, чтобы это был не заговор, а конкуренция за клиента, которому нужно перевозить грузы", – отметил Козак.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

"Европейская" реформа предусматривает разделение существующей вертикально интегрированной железнодорожной монополии на отдельные компании, отмечал американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер.