На должность главы "Укрзалізниці" претендуют два иностранца и четыре украинца – СМИ

Кабинет Министров Украины может назначить нового руководителя "Укрзалізниці" через две-три недели. По информации "Экономической правды", в списке кандидатов на главу компании – бывший руководитель "Киевстара" Петр Чернышев, поляк Якуб Карновски, возглавлявший "Польскую государственную железную дорогу", а также действующий и.о. главы правления "Укрзалізниці" Иван Юрик.

На должность главы "Укрзалізниці" претендуют четыре украинца и два иностранца. Кабинет Министров Украины может назначить нового руководителя через две-три недели, говорится в материале "Экономической правды".

Среди кандидатов на должность – поляк Якуб Карновски. Он сейчас входит в наблюдательный совет "Укрпошти". В 2012–2015 годах он возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" (РКР). Во времена его работы уровень удовлетворенности услугами PKP вырос до 64%. До этого Карновски работал в финансовой сфере. В частности, исполнял обязанности члена правления и главы комитета по аудиту компаний HSBC Bank Polska, PZU, Allianz Life, Allianz Investment Fund и Euler Hermes Poland.

Еще один иностранец в списке – болгарин Владимир Владимиров, который возглавлял "Болгарскую железную дорогу" и за пять лет сделал ее прибыльной. Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, который поможет ему реформировать "Укрзалізницю".

В списке кандидатов на главу "Укрзалізниці"– Петр Чернышев, бывший руководитель "Киевстара". Трудовую деятельность он начал в 1990 годах в швейцарско-шведской корпорации Asea Brown Boveri, которая специализируется на производстве электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. В 1999 году менеджер перешел в пивоваренную отрасль и возглавил украинское подразделение Carlsberg.

В июне 2014 года Чернышев стал президентом "Киевстара". Он проработал там до июля 2018 года. Перед увольнением Чернышов заявлял, что пятый президент Украины Петр Порошенко незаконно вмешивался в торги по получению лицензий для 4G-связи. Сейчас он входит в наблюдательные советы компаний "Фармак" и ОО VoxUkraine, развивает собственный проект для одаренных детей и учителей математики Kontora Pi.

По информации "Экономической правды", рассматривается кандидатура действующего и.о. главы правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика. С июня 2018-го по июнь 2019 года Юрик был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці", а с июня 2019-го вошел в состав правления компании. До этого он работал в Министерстве финансов Украины и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.

Также среди кандидатов есть Владимир Жмак – член наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Еще один украинский топ-менеджер, которого рассматривают как потенциального главу "Укрзалізниці", – Александр Перцовский, который работает первым заместителем гендиректора "Укрпошти" Игоря Смелянского.

Перцовский участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпошти", однако занял второе место. Ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL. Перцовский управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.

Главой правления "Укрзалізниці" ранее был Евгений Кравцов. Кабинет Министров Украины согласовал его увольнение 29 января 2020 года. Уже 5 февраля Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько.

15 апреля Кабинет Министров уволил Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзалізниці" и исключил его из состава членов правления. Его место занял Иван Юрик, который с июня 2018 года по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці", а с июня 2019 года входил в состав правления компании.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта на заседании 15 июля проголосовал за недоверие руководству "Укрзалізниці". По мнению главы подкомитета по вопросам ж/д транспорта и нардепа от "Слуги народа" Александра Скичко, "Укрзалізниця" в настоящее время находится в самом критическом состоянии за все время существования.