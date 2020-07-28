ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На должность главы "Укрзалізниці" претендуют два иностранца и четыре украинца – СМИ

Кабинет Министров Украины может назначить нового руководителя "Укрзалізниці" через две-три недели. По информации "Экономической правды", в списке кандидатов на главу компании – бывший руководитель "Киевстара" Петр Чернышев, поляк Якуб Карновски, возглавлявший "Польскую государственную железную дорогу", а также действующий и.о. главы правления "Укрзалізниці" Иван Юрик.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через две-три недели
Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через две-три недели
Фото: Укрзалізниця / Facebook

На должность главы "Укрзалізниці" претендуют четыре украинца и два иностранца. Кабинет Министров Украины может назначить нового руководителя через две-три недели, говорится в материале "Экономической правды".  

Среди кандидатов на должность – поляк Якуб Карновски. Он сейчас входит в наблюдательный совет "Укрпошти". В 2012–2015 годах он возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" (РКР). Во времена его работы уровень удовлетворенности услугами PKP вырос до 64%. До этого Карновски работал в финансовой сфере. В частности, исполнял обязанности члена правления и главы комитета по аудиту компаний HSBC Bank Polska, PZU, Allianz Life, Allianz Investment Fund и Euler Hermes Poland.

Еще один иностранец в списке – болгарин Владимир Владимиров, который возглавлял "Болгарскую железную дорогу" и за пять лет сделал ее прибыльной. Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, который поможет ему реформировать "Укрзалізницю".

В списке кандидатов на главу "Укрзалізниці"– Петр Чернышев, бывший руководитель "Киевстара". Трудовую деятельность он начал в 1990 годах в швейцарско-шведской корпорации Asea Brown Boveri, которая специализируется на производстве электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. В 1999 году менеджер перешел в пивоваренную отрасль и возглавил украинское подразделение Carlsberg.

В июне 2014 года Чернышев стал президентом "Киевстара". Он проработал там до июля 2018 года. Перед увольнением Чернышов заявлял, что пятый президент Украины Петр Порошенко незаконно вмешивался в торги по получению лицензий для 4G-связи. Сейчас он входит в наблюдательные советы компаний "Фармак" и ОО VoxUkraine, развивает собственный проект для одаренных детей и учителей математики Kontora Pi.

По информации "Экономической правды", рассматривается кандидатура действующего и.о. главы правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика. С июня 2018-го по июнь 2019 года Юрик был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці", а с июня 2019-го вошел в состав правления компании. До этого он работал в Министерстве финансов Украины и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.

Также среди кандидатов есть Владимир Жмак – член наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. 

Еще один украинский топ-менеджер, которого рассматривают как потенциального главу "Укрзалізниці", – Александр Перцовский, который работает первым заместителем гендиректора "Укрпошти" Игоря Смелянского.

Перцовский участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпошти", однако занял второе место. Ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL. Перцовский управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.

Главой правления "Укрзалізниці" ранее был Евгений Кравцов. Кабинет Министров Украины согласовал его увольнение 29 января 2020 года. Уже 5 февраля Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько.

15 апреля Кабинет Министров уволил Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзалізниці" и исключил его из состава членов правления. Его место занял Иван Юрик, который с июня 2018 года по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці", а с июня 2019 года входил в состав правления компании.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта на заседании 15 июля проголосовал за недоверие руководству "Укрзалізниці". По мнению главы подкомитета по вопросам ж/д транспорта и нардепа от "Слуги народа" Александра Скичко, "Укрзалізниця" в настоящее время находится в самом критическом состоянии за все время существования.

Теги: Кабинет Министров, Киевстар, Укрзалізниця, конкурс, Евгений Кравцов, Петр Чернышев, Иван Юрик, Александр Перцовский, Якуб Карновски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS