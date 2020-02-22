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"Укрзалізниця" начала открытый отбор кандидатов на должность главы правления

Претенденты на должность главы правления "Укрзалізниці" смогут подавать документы до 16 марта, затем их рассмотрят, а с кандидатами будут проводить собеседования.

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"Укрзалізниця" получит нового главу правления
"Укрзалізниця" получит нового главу правления
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" начала открытый отбор кандидатов на должность главы правления компании. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" 21 февраля.

Кандидат должен, в частности, иметь не менее трех лет опыта в управлении крупными компаниями на должностях президента, главы правления, гендиректора; опыт на уровне руководителя крупного транспортного или железнодорожного предприятия; успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений; успешный опыт управления портфелем капитальных инвестиционных проектов общим объемом более $100 млн; "глубокие практические знания" в области экономики, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях и другое.

Кроме этого, указано, что кандидат должен владеть украинским и/или русским языком.

"Любой кандидат, если он не владеет украинским языком, должен быть способен и обязан свободно владеть украинским языком через шесть месяцев после назначения", – заявили в пресс-службе.

Также приветствуется владение английским деловым языком.

Документы кандидаты могут подавать до 17.00 16 марта. Затем будут проведены их оценка и собеседования с претендентами, а с теми, кто пройдет отбор, собеседование будет проводить наблюдательный совет "Укрзалізниці".

Ранее главой правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. Кабмин согласовал его увольнение 29 января 2020 года. Кравцов заявил, что при увольнении получит "немалую" компенсацию. Он хотел, чтобы его перевели в Министерство инфраструктуры, но правительство решило разорвать с ним контракт с соответствующей денежной компенсацией.

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько.

11 февраля "Укрзалізниця" объявила конкурс на должность главы правления. Стоимость услуг компании Boyden Ukraine, которая будет подбирать кандидатов на этот пост, составит 837,5 тыс. грн.

Теги: Укрзалізниця, конкурс, Евгений Кравцов
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