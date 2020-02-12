Поиск нового главы "Укрзалізниці" обойдется в 800 тысяч грн

Поиском и отбором кандидатов на должность главы правления "Укрзалізниці" будет заниматься компания "Бойден Украина".

Стоимость услуг международной компании "Бойден Украина" по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзалізниці" составляет 837,5 тысяч гривень. Об этом сообщает официальная площадка Prozzoro Zakupki.

Согласно информации на сайте, срок оказания услуг – до 31 декабря 2020 года.

Ранее главой правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. Кабмин согласовал его увольнение 29 января 2020 года.



Кравцов заявил, что при увольнении получит "немалую" компенсацию. Он хотел, чтобы его перевели в Министерство инфраструктуры, но правительство решило разорвать с ним контракт с соответствующей денежной компенсацией.

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько.



11 февраля "Укрзалізниця" объявила конкурс на должность главы правления компании.