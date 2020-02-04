Журналист Николов: "Укрзалізниця" должна перестать петлять и провести открытые торги по закупке газа

Вместо закупки газа через тендер "Укрзалізниця" пытается обойти законные процедуры и сохранить старые схемы, заявил журналист программы "Наші гроші" Юрий Николов.

"Укрзалізниця" отказывается перевести закупки газа в прозрачный режим и делает все, чтобы сохранить теневые схемы, заявил 4 февраля в Facebook журналист программы "Наші гроші" Юрий Николов.

"Укрзалізниця" много лет получала газ от двух фирм (реально больше десяти лет, это не зависело от политических фигур), постоянно продлевая с ними контракты и вяло изображая попытки провести открытые торги. Например, в начале 2019 года объявили торги, внеся в тендерную документацию дискриминационные заточки, которые бы позволяли в ручном режиме выбрасывать из тендера неугодных участников. Тендерная коллегия АМКУ (Антимонопольного комитета Украины. – "ГОРДОН") приказала "Укрзалізниці" эти заточки снести, но в "Укрзалізниці" целый год не реагировали, а в конце 2019 года просто отменили тендер якобы из-за отсутствия потребности в газе!" – написал Николов.

Журналист подчеркнул, что вместо закупки через тендер компания обеспечила контракт компании, связанной с семьей экс-министра экологии Николая Злочевского.

"Одновременно "Укрзалізниця" вообще без тендера слила за газ 18 миллионов гривен зятю Злочевского (того, кто его втащил в схему, департамент безопасности "Укрзалізниці" до сих не нашел). И одновременно в декабре вообще перестали платить предыдущим поставщикам, которые всегда поставляли газ без проблем. Вот перестали, и все", – отметил он.

В новое объявление о торгах "Укрзалізниця" снова внесла нормы, которые не пускают к участию в конкурсе неугодных поставщиков, написал Николов.

"И предсказуемо их опять оспорили в АМКУ. Некие пока еще неустановленные лица в "Укрзалізниці" как знали, куда движется сюжет, поэтому решили спросить у ГСЧС: "А если нам отключат газ, то это же чрезвычайная ситуация?" ГСЧС понятно и логично сказала: "Да, когда газ отключат, это будет ай-ай-ай". То есть схемщикам "Укрзалізниці" было очень важно прекратить поставки газа чужими руками, чтобы реализовать свой сценарий. Но старые поставщики оказались достаточно упоротыми и конфорку не закрывали. И первыми сдали нервы у загонщиков – они объявили переговорную процедуру закупки газа из-за так и не наступившей чрезвычайной ситуации. Причем по ходу они еще умудрились засветить и свое желание быстрой наживы – торги провели без представления участникам проектов договоров с условиями поставок, а самых борзых, кто предложил на торгах цены ниже зятя Злочевского, просто отклонили. То есть 200 миллионов по состоянию на 31 января готовились слить блатному новичку и его спарринг-партнеру", – заявил автор.

При этом старым поставщикам компания вообще не платит без каких-либо объяснений, добавил он.

"Если с зятем Злочевского связываться уже токсично, поскольку его связи с уволенным [с должности председателя правления "Укрзалізниці" Евгением] Кравцовым слишком выпирают, то надо переключиться на другого поставщика, с которым типа можно иметь дело. Это – державный "Нафтогаз". Мол, одна госкомпания будет покупать у другой госкомпании, а всем, кому мы должны, мы прощаем. Судитесь хоть до синих веников. Или приходите в кабинет №… на переговоры о досудебном урегулировании за 30% от суммы долга. Об этих историях в "Укрзалізниці" не знает мало кто. Когда "Укрзалізниця" сама создает проблемы поставщикам с возвратом долга и сама предлагает их решить", – написал журналист.

Он считает, что в "Укрзалізниці" собираются обойти норму правил Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"И вот, смотрите, куда схемщики "Укрзалізниці" толкают ситуацию. Они хотят пойти на отношения с "Нафтогазом", прекрасно зная о втором абзаце третьего пункта раздела II "Правил поставки природного газу" НКРЭКУ, который прямо и непосредственно запрещает заключать договор с новым поставщиком, имея долги перед действующим. Эту норму специально вставили в правила, чтобы не давать хитросделанным заказчикам возможность шантажировать поставщика: "Или ты несешь откат, или мы заменим тебя на другого поставщика одним движением руки". И именно эту норму схемщики "Укрзалізниці" предлагают нарушить. Я искренне не понимаю, зачем им это нужно. Это ж как раз развяжет руки пока еще действующим поставщикам, и они легко смогут заблокировать поставки от нового поставщика, которого возьмет "Укрзалізниця", не рассчитавшись по старым долгам", – заявил Николов.

Журналист убежден, что компании нужно просто провести открытые торги по закупке газа.

"Выход на самом деле только один. "Укрзалізниця" должна перестать петлять, вычистить свою тендерную документацию от заточек, провести открытые торги, выбрать любых новых поставщиков с самыми привлекательными ценами и заключить с ними договоры. Параллельно нужно уволить людей, начавших весь этот бардак в декабре, разблокировать оплату поставок, чтобы ни у кого не возникало и тени сомнения в том, что до конца открытых торгов кто-то кому-то перекроет газ, и уже очень скоро все закончится. Нужно просто перестать "гнать оленей" и захотеть получить чистый и законный контракт, – написал он. – Потому что именно сейчас есть уникальная возможность соскочить со схемного прошлого в законное будущее. Слишком редкое окно Овертона по нынешним временам, чтобы не попытаться изменить ситуацию!"