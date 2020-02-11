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"Укрзалізниця" объявила конкурс на должность главы правления компании

Отбирать претендентов на должность главы правления "Укрзалізниці" наблюдательному совету будет помогать международная компания по подбору управленческого персонала Boyden.

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В "Укрзалізниці" ожидают, что позиция председателя правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран
В "Укрзалізниці" ожидают, что позиция председателя правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран 
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании. Об этом 11 февраля проинформировала пресс-служба "Укрзалізниці".

Помогать в отборе претендентов на вакантную должность "Укрзалізниці" будет международная компания по подбору управленческого персонала Boyden.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия", – отметил председатель набсовета Шевка Аджунер.

В компании ожидают, что позиция председателя правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

"Призываем квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс и обещаем честные и равные условия для всех участников", – добавили в пресс-службе.

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько. 

До этого главой правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. Кабмин согласовал его увольнение 29 января 2020 года.

Кравцов заявил, что при увольнении получит "немалую" компенсацию. Он хотел, чтобы его перевели в Министерство инфраструктуры, но правительство решило разорвать с ним контракт с соответствующей денежной компенсацией.

Теги: Украина, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, Евгений Кравцов, увольнение, Набсовет
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