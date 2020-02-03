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"Укрзалізниця" запустила услугу по доставке ручного багажа

Стоимость услуги варьируется от 200 грн до 350 грн.

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"Укрзалізниця" в пилотном режиме запустила услугу доставки багажа
"Укрзалізниця" в пилотном режиме запустила услугу доставки багажа
Фото: pixabay

С 3 февраля "Укрзалізниця" вводит в пилотном режиме новую услугу для пассажиров — доставку ручной клади в/из поезда. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Предоставление услуги будет отрабатываться на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах №79/80 "Днепр — Киев — Днепр", №92/91 "Львов — Киев — Львов", №63/64 "Харьков — Киев — Харьков".

Фото: uz.gov.ua
Фото: uz.gov.ua

Пассажирам будет предлагаться два вида доставки ручной клади: с вокзала до вокзала или адресная — от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам возьмет кладь и доставит до конечного адреса. Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери.

Фото: uz.gov.ua
Фото: uz.gov.ua

Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда. К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

Теги: транспорт, Украина, Укрзалізниця, поезда, багаж
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